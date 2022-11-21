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"Інгулець" здобув першу перемогу з новим тренером і залишив останню сходинку УПЛ

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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"Інгулець" здобув першу перемогу з новим тренером і залишив останню сходинку УПЛ

Фото: УПЛ

Підопічні Младена Бартуловіча мінімально обіграли "Львів".

"Інгулець" виявився сильнішим за "Львів" у рамках 14-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок у селищі Петрове завершився з рахунком 1:0.

Єдиний гол господарі наприкінці першого тайму. Точний удар заніс до свого активу Максим Марусич.

Додамо, що догравали матч львів'яни в меншості. На 84-й хвилині другу жовту картку отримав нападник гостей Максим Грисьо.

Варто зазначити, що це перша перемога "Інгульця" під керівництвом Младена Бартуловіча, який змінив на посаді головного тренера звільненого Сергія Лавриненка.

  • "Інгулець" набрав 10 очок і піднявся з останнього місця турнірної таблиці на 14-те. "Львів" же з 9 балами опустився на дно УПЛ.
  • У наступному турі петровці 26 листопада зіграють з "Вересом", а львівський колектив наступного дня зустрінеться з "Колосом".

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Дата публікації
Перегляди
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