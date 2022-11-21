"Інгулець" здобув першу перемогу з новим тренером і залишив останню сходинку УПЛ

"Інгулець" виявився сильнішим за "Львів" у рамках 14-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок у селищі Петрове завершився з рахунком 1:0 .

Єдиний гол господарі наприкінці першого тайму. Точний удар заніс до свого активу Максим Марусич.

Додамо, що догравали матч львів'яни в меншості. На 84-й хвилині другу жовту картку отримав нападник гостей Максим Грисьо.

Варто зазначити, що це перша перемога "Інгульця" під керівництвом Младена Бартуловіча, який змінив на посаді головного тренера звільненого Сергія Лавриненка.

"Інгулець" набрав 10 очок і піднявся з останнього місця турнірної таблиці на 14-те. "Львів" же з 9 балами опустився на дно УПЛ.

У наступному турі петровці 26 листопада зіграють з "Вересом", а львівський колектив наступного дня зустрінеться з "Колосом".

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