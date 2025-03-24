"Іноді краще грати з ножем біля горла": Де Брейне оцінив розгромний тріумф над Україною в Лізі націй

Один з лідерів бельгійської команди поділився враженнями від переможного для "дияволів" поєдинку.

Півзахисник збірної Бельгії Кевін Де Брейне прокоментував перемогу над Україною (3:0) в матчі-відповіді плейоф за право виступати в елітному дивізіоні наступного розіграшу Ліги націй.

"Нам це було потрібно. Увесь матч у нашому виконанні був хорошим. Знаєте, це було все або нічого. Ми просто мусили йти вперед. Мабуть, іноді краще грати з ножем біля горла.

Було важливо і необхідно здобути позитивний результат. Це додає впевненості на майбутнє. Тепер ми знаємо, що навіть проти такої сильної команди, як Україна, ми можемо створювати моменти та грати добре. Ми не повинні впадати в ейфорію, але ми можемо відштовхуватися від цього.

Ромелу Лукаку завжди буде забивати свої голи, якщо ви будете створювати йому моменти. Він настільки ефективний. Він ніколи не втратить це вміння, навіть якщо одного дня завершить кар'єру", – сказав Де Брейне у коментарі HLN.

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Збірна України розгромно програла Бельгії (0:3) в матчі-відповіді й за сумою двох поєдинків (3:4) програла боротьбу за місце в елітному дивізіоні Ліги націй.

Команда Сергія Реброва проведе наступний розіграш Ліги націй у другому за престижністю Дивізіоні В. Збірна Бельгії залишилася у Дивізіоні А.

Раніше повідомлялося, що Ребров прокоментував розгромну поразку збірної України від Бельгії та невихід до еліти Ліги націй.

Також фіаско від Бельгії у вирішальному матчі за еліту Ліги націй прокоментував капітан збірної України Микола Матвієнко.

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