Інсценував власну смерть: у Німеччині "воскреслого" футболіста кинули до в'язниці

Його дружина також потрапила за ґрати.

Колишній футболіст німецького "Шальке" Хіаннік Камба, який чотири роки вважався загиблим, а потім неочікувано виявився живим, отримав 3 роки і 10 місяців ув'язнення за інсценування власної смерті.

Аналогічний термін проведе у в'язниці його дружина, яка допомагала йому провернути аферу, пише Daily Mail.

Офіційно смерть футболіста була зафіксована в 2016 році. Вважалося, що футболіст вирушив на батьківщину до Африки та розбився в автокатастрофі. Після "трагедії" дружина Камба отримала 1,2 мільйона євро страхових виплат у зв'язку з смертю чоловіка в результаті нещасного випадку.

Однак у 2020 році з'ясувалося, що загибель футболіста була фейковою. Його помітили з сім'єю в німецькому регіоні Рур, після чого відкрили кримінальне провадження за шахрайство.

Камба - вихованець "Шальке", виступав за молодіжну команду гельзенкірхенців. Проте пробитися до основної команди йому не вдалося.

У період 2008 - 2015 років він грав за клуби з нижчих дивізіонів Німеччини.

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