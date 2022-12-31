Інший гранд АПЛ спробує перехопити Мудрика у "Арсенала"

На 21-річного таланта "гірників" з'явився ще один претендент.

Лондонський "Челсі" вступив у боротьбу за вінгера донецького "Шахтаря" Михайла Мудрика.

Як повідомляє The Guardian, "сині" збираються перехопити українця у ще одного клубу зі столиці Англії – "Арсенала".

Джерело стверджує, що у придбанні Мудрика зацікавлений головний тренер "Челсі" Грем Поттер.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" отримав офіційну пропозицію від "Арсенала" щодо Мудрика, але відхилив її. Нібито "гірники" бажають заробити на трансфері 21-річного гравця до 100 млн євро. Наразі "каноніри" готує нову, покращену пропозицію щодо вінгера.

Нагадаємо, сам Михайло зацікавлений у своєму трансфері до "Арсенала". Він вже досяг попередніх домовленостей із лондонським клубом.

Цього сезону Мудрик провів 18 матчів у складі "Шахтаря", забив 10 голів і віддав 8 асистів.

Його контракт із "гірниками" розрахований до кінця 2026 року.

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