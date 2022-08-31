"Інший рівень": Ломаченко лаконічно пояснив, чому Усик переміг Джошуа в реванші

Колишній чемпіон світу в легкій вазі українець Василь Ломаченко коротко прокоментував перемогу свого співвітчизника та близького друга Олександра Усика в другому бою проти британця Ентоні Джошуа.

Ломаченко зазначив, що в реванші Ей Джей вирішив використовувати інакшу стратегію, ніж у першому поєдинку. Однак і це не врятувало британського ексчемпіона, адже, за словами Василя, Усик боксував на абсолютно вищому рівні.

Також Ломаченко додав, що вже чекає, аби Сашко заволодів останнім поясом, WBC, і став абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі. Водночас Василь не буде розчарований, якщо це станеться не завдяки перемозі над чинним володарем титулу Тайсоном Ф'юрі.

"Джошуа трохи змінив стратегію. Але це йому не допомогло, тому що Усик - інший рівень. Я хочу бачити наступним зелений пояс WBC, суперник не має значення", - цитує Ломаченка BoxingScene з посиланням на інтерв'ю Fight Hub TV.

У ніч проти 21 серпня 2022 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Раніше Ф'юрі жорстко розкритикував реванш Усик - Джошуа, назвавши обох боксерів "лайном". Водночас він заявив, що готовий прийняти виклик Усика та битися з ним, якщо буде виконана його умова.

ЗМІ зазначають, що бій за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті може відбутися наприкінці 2022 року.

Тепер в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 33-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия.

Додамо, що WBC дав Ф'юрі час, щоб він вирішив чітко, чи завершує кар'єру, перш ніж оголосити титул вакантним. Своєю чергою, Тайсон поставив ультиматум щодо об'єднавчого бою з Усиком.

Читайте також:

Назвав головний недолік українця: Вайлдер визначив фаворита супербою Усик - Ф'юрі

"Він може загрожувати Тайсону, тому що вміє виривати перемоги": тренер Ф'юрі розхвалив Усика

Тренер Джошуа розповів, що коїлося в роздягальні його підопічного після поразки в реванші від Усика