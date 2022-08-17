"Інтеграція Криму до російського футболу неминуча": у РФ заявили про переговори з ФІФА та УЄФА щодо окупованого півострова

Новий президент російської Прем'єр-ліги (РПЛ) та генеральний секретар Російського футбольного союзу (РФС) Олександр Алаєв заявив про діалог з міжнародними інстанціями щодо так званої інтеграції Криму.

Так, за словами функціонера, переговори нібито активно велися до вторгнення РФ до України.

Про це він розповів в інтерв'ю пропагандистському телеканалу "Матч ТВ".

Алаєв зазначив, що Росія не має наміру "спалювати мости" з Європейським футбольним союзом (УЄФА) та Міжнародною федерацією футболу (ФІФА).

"Крим – особлива зона. Упродовж восьми років УЄФА мав займатися розвитком футболу. РФС виходив із пропозиціями. Зараз наші колеги з ФІФА та УЄФА не зробили нічого для розвитку ані в плані інфраструктури, ані в плані фінансування.

Ми вели цей діалог і були близькі до інтеграції юнацького футболу. На жаль, діалог закінчився 24 лютого. Нещодавно він відновився неофіційно. Важливо не спалювати мости. Інтеграція Криму до російського футболу неминуча", - сказав гендир РФС.

Раніше розповідалося про те, що президент кримського футбольного клубу "Кримтеплиця" Олександр Васильєв висловився щодо недопуску команд із окупованого півострова до складу російського чемпіонату.

Зокрема, функціонер заявив, що не бачить перспектив для розвитку команд із Криму.

Додамо, що кримські ТСК (Сімферополь), СКЧФ (Севастополь) та "Перлина" (Ялта) виступали у Другій лізі російського футболу 2014 року. Утім, УЄФА зажадав від РФС виключити їх зі свого складу, не визнавши півострів територією РФ.