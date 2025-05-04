Інтер – Барселона: де дивитися і прогноз букмекерів на матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

"Барселона" – "Інтер" / © Associated Press

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У вівторок, 6 травня, італійський "Інтер" прийматиме іспанську "Барселону" в матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Джузеппе Меацца" в Мілані. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

У першій зустрічі, яка відбулася 30 квітня у Барселоні, клуби не визначили переможця у результативній гольовій перестрілці (3:3).

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Де дивитися матч Інтер – Барселона

В Україні поєдинок "Інтер" – "Барселона" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Інтер" – "Барселона".

Прогнози букмекерів на матч Інтер – Барселона

Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають "Барселону". На перемогу підопічних Гансі Фліка приймаються ставки з коефіцієнтом 2,21. Нічия – 3,90. Виграш "Інтера" – 3,05.

Вихід каталонського клубу до фіналу оцінено коефіцієнтом 1,68. Тріумф підопічних Сімоне Індзагі за сумою двох матчів – 2,19.

В іншому півфінальному протистоянні Ліги чемпіонів сильнішого з'ясовують лондонський "Арсенал" і ПСЖ. Перший поєдинок англійський клуб удома програв з рахунком 0:1, матч-відповідь відбудеться у середу, 7 травня, в Парижі.

Фінал турніру заплановано 31 травня на "Альянц Арені" в Мюнхені.