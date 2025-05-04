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Інтер – Барселона: де дивитися і прогноз букмекерів на матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Після результативної нічиєї в першому поєдинку "Інтер" і "Барселона" в Мілані визначать, хто пройде до фіналу Ліги чемпіонів.
У вівторок, 6 травня, італійський "Інтер" прийматиме іспанську "Барселону" в матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25.
Поєдинок відбудеться на стадіоні "Джузеппе Меацца" в Мілані. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
У першій зустрічі, яка відбулася 30 квітня у Барселоні, клуби не визначили переможця у результативній гольовій перестрілці (3:3).
Де дивитися матч Інтер – Барселона
В Україні поєдинок "Інтер" – "Барселона" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.
На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Інтер" – "Барселона".
Прогнози букмекерів на матч Інтер – Барселона
Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають "Барселону". На перемогу підопічних Гансі Фліка приймаються ставки з коефіцієнтом 2,21. Нічия – 3,90. Виграш "Інтера" – 3,05.
Вихід каталонського клубу до фіналу оцінено коефіцієнтом 1,68. Тріумф підопічних Сімоне Індзагі за сумою двох матчів – 2,19.
В іншому півфінальному протистоянні Ліги чемпіонів сильнішого з'ясовують лондонський "Арсенал" і ПСЖ. Перший поєдинок англійський клуб удома програв з рахунком 0:1, матч-відповідь відбудеться у середу, 7 травня, в Парижі.
Фінал турніру заплановано 31 травня на "Альянц Арені" в Мюнхені.