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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Інтер – Баварія: де дивитися і прогноз букмекерів на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Перша гра закінчилася перемогою міланського клубу з рахунком 2:1.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Баварія" – "Інтер"

"Баварія" – "Інтер" / © Associated Press

У середу, 16 квітня, "Інтер" прийматиме "Баварію" в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Джузеппе Меацца" в Мілані. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

У першій зустрічі між командами, яка відбулася 8 квітня в Мюнхені, італійський клуб вирвав перемогу над представником німецької Бундесліги з рахунком 2:1.

Де дивитися матч Інтер – Баварія

В Україні поєдинок "Інтер" – "Баварія" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Інтер – Баварія

Букмекери приблизно однаково оцінюють шанси команд у прийдешньому поєдинку. На перемогу "нерадзуррі" приймаються ставки з коефіцієнтом 2,63. Нічия – 3,70. Виграш підопічних Венсана Компані – 2,58.

Фаворитом двоматчевої дуелі аналітики вважають "Інтер". На вихід команди Сімоне Індзагі до півфіналу можна поставити з коефіцієнтом 1,35. Прохід "Баварії" до наступної стадії турніру – 3,20.

Переможець пари "Баварія" – "Інтер" в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів позмагається з тріумфатором протистояння "Барселона" (Іспанія) – "Боруссія" Дортмунд (Німеччина). У першому матчі каталонська команда вдома рознесла "джмелів" з рахунком 4:0.

Іншу півфінальну пару Ліги чемпіонів складуть клуби, які стануть переможцями чвертьфіналів ПСЖ (Франція) – "Астон Вілла" (Англія) та "Арсенал" (Англія) – "Реал" Мадрид (Іспанія).

Нагадаємо, чинним переможцем Ліги чемпіонів є "Реал". Торік мадридський гранд у фіналі обіграв дортмундську "Боруссію", оновивши абсолютний рекорд (15) за тріумфами в цьому турнірі.

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