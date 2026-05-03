"Інтер" достроково став чемпіоном Італії-2025/26

"Нерадзуррі" завоювали 21-те "скудетто".

"Інтер" / © Associated Press

Міланський "Інтер" достроково став чемпіоном Італії з футболу сезону-2025/26.

"Нерадзуррі" обіграли "Парму" (2:0) в домашньому матчі 35-го туру Серії А, гарантувавши собі чемпіонство за три тури до фінішу.

Голами за міланський клуб відзначилися Маркус Тюрам і Генріх Мхітарян.

Наразі підопічні Крістіана Ківу мають 82 очки і випереджають "Наполі", який йде другим, на 12 балів.

Таким чином, "Інтер" завоював 21-те "скудетто" в історії та друге за останні три сезони.

