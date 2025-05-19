"Інтер" драматично втратив перемогу над "Лаціо" і не скористався шансом очолити Серію А (відео)

"Інтер" – "Лаціо" / © facebook.com/Inter

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"Інтер" на своєму полі зіграв унічию з "Лаціо" в матчі 37-го туру італійської Серії А сезону-2024/25. Драматичний поєдинок на стадіоні "Джузеппе Меацца" в Мілані завершився з рахунком 2:2 .

У компенсований до першого тайму час господарів поля вивів уперед Янн-Аурель Біссек. На 72-й хвилині римляни відігралися завдяки голу від Педро.

На 79-й хвилині "нерадзуррі" знову повели в рахунку – відзначився Дензел Дюмфріс.

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Однак втримати перемогу підопічні Сімоне Індзагі не зуміли. На 90-й хвилині Педро реалізував пенальті й приніс "орлам" нічию.

На 90+9-й хвилині міланський клуб міг вирвати перемогу, але гол Марко Арнаутовича після перегляду VAR було скасовано через офсайд.

Огляд матчу "Інтер" – "Лаціо"

Тож "Інтер" (78 очок) залишився на другому місці у Серії А, не скориставшись можливістю за тур до кінця обійти у боротьбі за чемпіонство "Наполі" (79 балів), який у паралельному матчі зіграв унічию з "Пармою" (0:0).

"Лаціо" (65 пунктів) опустився на шосту позицію, але зберігає шанси потрапити до Ліги чемпіонів на наступний сезон. "Орли" на два очки відстають від "Ювентуса" та на один бал від "Роми" українського форварда Артема Довбика.

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У заключному турі Серії А "Інтер" на виїзді зіграє з "Комо", а "Лаціо" прийме Лечче. Матчі відбудуться 25 травня.

Нагадаємо, у суботу, 31 травня, "Інтер" зустрінуться з ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів.