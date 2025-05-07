"Інтер" і "Барселона" повторили рекорд результативності півфіналів Ліги чемпіонів

"Інтер" – "Барселона" / © Associated Press

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Міланський "Інтер" і каталонська "Барселона" повторили рекорд результативності в історії 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

За два матчі італійський та іспанський клуби сумарно забили 13 голів (7 – "Інтер" і 6 – "Барселона").

13 голів на стадії півфіналу – рекордний показник в історії Ліги чемпіонів. Стільки ж забили "Ліверпуль" та "Рома" в сезоні-2017/18.

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Тоді мерсисайдці вдома виграли перший матч з рахунком 5:2. У поєдинку-відповіді сильнішими виявилися римляни (4:2), але за сумою двох зустрічей (7:6) далі пройшов англійський клуб, який у фіналі на НСК "Олімпійський" у Києві програв мадридському "Реалу".

Основний час обох поєдинків "Інтера" проти "Барселони" завершився внічию 3:3, а в екстратаймах домашньої гри "нерадзуррі" забили переможний гол і завдяки тріумфу в двоматчевому протистоянні (7:6) вийшли до фіналу Ліги чемпіонів.

У вирішальному матчі за трофей підопічні Сімоне Індзагі позмагаються з переможцем півфіналу між лондонським "Арсеналом" і французьким ПСЖ. Перший поєдинок англійський клуб удома програв з рахунком 0:1, матч-відповідь відбудеться у середу, 7 травня, в Парижі.

Фінал турніру заплановано 31 травня на "Альянц Арені" в Мюнхені.