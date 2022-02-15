Інтер - Ліверпуль, РБ Зальцбург - Баварія: де дивитися та ставки букмекерів на матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Інтер - Ліверпуль, РБ Зальцбург - Баварія: де дивитися та ставки букмекерів на матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Титани світового футболу розпочинають похід у плейоф за "вухастим" трофеєм.

У середу, 16 лютого , відбудеться другий день поєдинків 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2021/22.

Так, на стадії плейоф найпрестижнішого клубного турніру Європи зустрінуться італійський "Інтер" та англійський "Ліверпуль". Другу пару ігрового дня складуть австрійський РБ "Зальцбург" та німецька "Баварія".

Поєдинки відбудуться на полях "нерадзуррі" та "биків" відповідно, початок обох ігор - о 22:00 за київським часом.

Де дивитися матч Інтер - Ліверпуль

На території України поєдинок у прямій трансляції покаже відеосервіс MEGOGO. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію гри з усіма голами і найкращими моментами матчу.

Прогнози букмекерів на матч Інтер - Ліверпуль

Так, фаворитом відповідного протистояння є команда Юргена Клоппа. На перемогу "мерсисайдців" коефіцієнт становить 2,12. Нічия - 3,78. Перемога міланців, своєю чергою, оцінюється в 3,56.

"Ліверпуль" вийшов до 1/8 фіналу ЛЧ, посівши першу сходинку в групі. Англійці випередили мадридський "Атлетіко", португальський "Порту" та італійський "Мілан";

"Інтер", своєю чергою, опинився у плейоф турніру завдяки другій позиції в квартеті з "Реалом", молдавським "Шерифом" та донецьким "Шахтарем".

Де дивитися матч РБ Зальцбург - Баварія

На території України поєдинок у прямій трансляції покаже відеосервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч РБ Зальцбург - Баварія

Перевага в цьому протистоянні віддається мюнхенцям. На їхню перемогу коефіцієнт становить 1,42. Нічия - 5,70. Перемога австрійців оцінюється в 7,20.

"Баварія" вийшла до 1/8 фіналу, вигравши всі шість ігор на груповій стадії. Мюнхенці були в квартеті з португальською "Бенфікою" українця Романа Яремчука, іспанською "Барселоною" та київським "Динамо";

РБ "Зальцбург" має честь зіграти у плейоф Ліги чемпіонів через те, що посів друге місце в групі з французьким "Ліллем", іспанською "Севільєю" та німецьким "Вольфсбургом".

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