Ліонель Мессі / © Associated Press

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"Інтер Маямі", за який виступає легендарний аргентинський форвард Ліонель Мессі, вилетів у першому раунді плейоф МЛС.

У другому матчі серії 1/8 фіналу проти "Коламбус Крю" маямці на виїзді програвли з рахунком 0:1. Єдиний гол у компенсований до другого тайму час забив Сантьяго Родрігес.

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Зазначимо, що Мессі вийшов на поле у стартовому складі та відіграв увесь поєдинок.

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Огляд матчу

Перша гра, яка відбулася минулого тижня, завершилася домашнью розгромною поразкою "Інтера Маямі" з рахунком 0:3. Серія тривала до двох перемог однієї з команд.

Тож команда Мессі не змогла захистити титул чемпіона МЛС, який здобула минулого сезону.

Раніше повідомлялося, що Мессі оформив дубль за чотири хвилини в матчі МЛС.

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