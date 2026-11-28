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"Інтер Маямі" з Мессі вилетів у першому раунді плейоф МЛС
Команда Ліонеля Мессі не зуміла захистити титул чемпіона МЛС.
"Інтер Маямі", за який виступає легендарний аргентинський форвард Ліонель Мессі, вилетів у першому раунді плейоф МЛС.
У другому матчі серії 1/8 фіналу проти "Коламбус Крю" маямці на виїзді програвли з рахунком 0:1. Єдиний гол у компенсований до другого тайму час забив Сантьяго Родрігес.
Зазначимо, що Мессі вийшов на поле у стартовому складі та відіграв увесь поєдинок.
Огляд матчу
Перша гра, яка відбулася минулого тижня, завершилася домашнью розгромною поразкою "Інтера Маямі" з рахунком 0:3. Серія тривала до двох перемог однієї з команд.
Тож команда Мессі не змогла захистити титул чемпіона МЛС, який здобула минулого сезону.
Раніше повідомлялося, що Мессі оформив дубль за чотири хвилини в матчі МЛС.