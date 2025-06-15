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"Інтер" Маямі з Мессі зіграв унічию в матчі-відкритті Клубного чемпіонату світу-2025 (відео)
Американський колектив не зумів обіграти єгипетський "Аль-Ахлі".
"Інтер" Маямі зіграв унічию з "Аль-Ахлі" в матчі-відкритті Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу. Поєдинок на стажіоні "Хард Рок" у Маямі-Гарденс завершився з рахунком 0:0.
Наприкінці першого тайму єгипетський клуб мав шанс виходити вперед, але Трезеге не реалізував пенальті.
А на заключних секундах зустрічі вже американський колектив міг забити та вирвати перемогу, але Ліонель Мессі влучив у поперечину.
Огляд матчу "Аль-Ахлі" – "Інтер" Маямі
В іншому матчі стартового туру групи A зустрінуться бразильський "Палмейрас" і португальський "Порту" (16 червня, 01:00 за київським часом).
У другому турі, 19 червня, "Аль-Ахлі" зіграє з "Палмейрасом", а "Інтер" Маямі протистоятиме "Порту".
Раніше повідомлялося, що ФІФА оголосила рекордні призові для учасників Клубного чемпіонату світу-2025.