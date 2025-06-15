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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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"Інтер" Маямі з Мессі зіграв унічию в матчі-відкритті Клубного чемпіонату світу-2025 (відео)

Американський колектив не зумів обіграти єгипетський "Аль-Ахлі".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Ліонель Мессі, "Аль-Ахлі" – "Інтер" Маямі

Ліонель Мессі, "Аль-Ахлі" – "Інтер" Маямі / © Associated Press

"Інтер" Маямі зіграв унічию з "Аль-Ахлі" в матчі-відкритті Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу. Поєдинок на стажіоні "Хард Рок" у Маямі-Гарденс завершився з рахунком 0:0.

Наприкінці першого тайму єгипетський клуб мав шанс виходити вперед, але Трезеге не реалізував пенальті.

А на заключних секундах зустрічі вже американський колектив міг забити та вирвати перемогу, але Ліонель Мессі влучив у поперечину.

Огляд матчу "Аль-Ахлі" – "Інтер" Маямі

В іншому матчі стартового туру групи A зустрінуться бразильський "Палмейрас" і португальський "Порту" (16 червня, 01:00 за київським часом).

У другому турі, 19 червня, "Аль-Ахлі" зіграє з "Палмейрасом", а "Інтер" Маямі протистоятиме "Порту".

Раніше повідомлялося, що ФІФА оголосила рекордні призові для учасників Клубного чемпіонату світу-2025.

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