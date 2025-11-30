"Інтер" Маямі з розгромом вийшов до фіналу плейоф МЛС – Мессі встановив історичний рекорд

Ліонель Мессі, "Інтер Маямі" / © Associated Press

"Інтер Маямі" розгромив "Нью-Йорк Сіті" у півфінальному матчі плейоф МЛС. Зустріч на арені "Чейз Стедіум" у місті Форт-Лодердейл завершилася з рахунком 5:1 .

Хет-трик у цьому поєдинку оформив аргентинський форвард Тадео Альєнде. Ще по одному м'ячу за господарів поля забили Матео Сільветті і Теласко Сеговія. У гостей єдиним голом відзначився Джастін Хаак.

Легендарний аргентинець Ліонель Мессі відіграв весь матч за "Інтер" Маямі та віддав одну результативну передачу, яка стала для нього 405-ю в кар'єрі.

38-річний Мессі став найкращим асистентом в історії світового футболу, обійшовши видатного угорця Ференца Пушкаша, у якого 404 асисти.

Крім Мессі, за "чапель" у цьому матчі зіграли його колишні партнери з "Барселони": Жорді Альба (90 хвилин, два асисти), Серхіо Бускетс (90 хвилин) і Луїс Суарес (вийшов на 83-й хвилині).

Огляд матчу "Інтер" Маямі – "Нью-Йорк Сіті"

Таким чином, "Інтер" Маямі виграв трофей Східної конференції та вперше в історії зіграє у фіналі плейоф МЛС.

У вирішальному матчі підопічні Хав'єра Маскерано поборються з канадським "Ванкувер Вайткепс", за який виступає іменитий німецький форвард Томас Мюллер.

Поєдинок за трофей відбудеться 6 грудня на арені "Чейз Стедіум" у місті Форт-Лодердейл.

Нагадаємо, у жовтні цього року Мессі подовжив контракт з "Інтером" Маямі.