"Інтер" Маямі з дублями Мессі та Суареса знищив суперника в матчі МЛС (відео)

Український захисник маямців Сергій Кривцов вийшов на поле у другому таймі.

"Інтер" Маямі здобув розгромну перемогу над "Орландо Сіті" у третьому турі регулярного чемпіонату МЛС. Гра завершилася з рахунком 5:0 .

Господарі поля зняли питання щодо переможця зустрічі ще в першому таймі. Дубль оформив Луїс Суарес, відзначившись на 4-й і 11-й хвилинах.

Також уругвайський форвард зробив гольовий асист на 29-й хвилині на Роберта Тейлора. Перед перервою 37-річний Суарес міг оформити хет-трик, але цей гол було скасовано через офсайд.

Після перерви настала черга Ліонеля Мессі вражати ворота суперника. 36-річний аргентинець також зробив дубль, забивши на 57-й і 62-й хвилинах. В одному з голів у ролі асистента виступив Суарес.

Український захисник маямців Сергій Кривцов розпочав матч на лавці для запасних і вийшов на поле у другому таймі, на 78-й хвилині. Зазначимо, що у двох попередніх турах МЛС наш співвітчизник відіграв повні поєдинки.

Огляд матчу "Інтер" Маямі – "Орландо Сіті"

Після цієї перемоги "Інтер" Маямі (7 очок) вийшов на перше місце у Східній конференції.

У наступному матчі клуб, власником якого є знаменитий ексфутболіст збірної Англії Девід Бекхем, 8 березня зустрінеться з "Нешвіллом" у Кубку чемпіонів КОНКАКАФ.

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