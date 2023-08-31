"Інтер" Маямі з Мессі вперше не зумів перемогти – аргентинець перервав свою результативну серію

Клуб із Флориди за відсутності українського захисника Сергія Кривцова втратив очки у грі з "Нешвіллом".

"Інтер" Маямі аргентинського нападника Ліонеля Мессі та захисника збірної України Сергія Кривцова зіграв унічию з "Нешвіллом" у матчі регулярного чемпіонату МЛС – 0:0 .

Мессі вийшов у стартовому складі своєї команди та провів на полі повний поєдинок. Аргентинець вперше за період своєї кар'єри у США завершив матч без результативних дій.

Загалом на рахунку Лео 11 голів та 3 асисти у 10 матчах за американську команду.

Додамо, що український захисник "Інтера Маямі" Сергій Кривцов не потрапив до заявки на цей матч.

Огляд матчу

Наразі "Інтер" Маямі посідає передостанню позицію у турнірній таблиці Східної конференції, набравши 22 очки після 24 матчів.

У наступному турі МЛС команда Мессі та Кривцова 4 вересня на виїзді зіграє проти "Лос-Анджелеса".

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