"Інтер" на останніх хвилинах вирвав нічию проти "Мілана" у чемпіонаті Італії (відео)

"Мілан" та "Інтер" зіграли внічию в матчі 23-го туру італійської Серії А сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Сан-Сіро" у Мілані завершився з рахунком 1:1 .

"Россонері" відкрили рахунок наприкінці першого тайму, коли на 45-й хвилині точного удару завдав нідерландський півзахисник Тіджані Рейндерс.

Підопічні Сержіу Консейсау були дуже близькими до того, щоб втримати переможний результат. Однак на 90+3-й хвилині гол нідерландського захисника Стефана Де Врея приніс "нерадзуррі" нічию.

Огляд матчу "Мілан" – "Інтер"

Буде додано незабаром.

Після цього поєдинку "Інтер" з 51 очком посідає друге місце у турнірній таблиці Серії А. Підопічні Сімоне Індзагі на 2 бали відстають від лідера чемпіонату "Наполі". Своєю чергою, "Мілан" з 35 балами перебуває на восьмій сходинці.

У наступному турі "Інтер" 6 лютого на виїзді позмагається з "Фіорентиною", а "Мілан" 8 лютого завітає у гості до "Емполі".

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