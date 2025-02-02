"Інтер" на останніх хвилинах вирвав нічию проти "Мілана" у чемпіонаті Італії (відео)

Напружене міланське дербі не визначило переможця.
"Мілан" та "Інтер" зіграли внічию в матчі 23-го туру італійської Серії А сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Сан-Сіро" у Мілані завершився з рахунком 1:1.
"Россонері" відкрили рахунок наприкінці першого тайму, коли на 45-й хвилині точного удару завдав нідерландський півзахисник Тіджані Рейндерс.
Підопічні Сержіу Консейсау були дуже близькими до того, щоб втримати переможний результат. Однак на 90+3-й хвилині гол нідерландського захисника Стефана Де Врея приніс "нерадзуррі" нічию.
Огляд матчу "Мілан" – "Інтер"
Буде додано незабаром.
Після цього поєдинку "Інтер" з 51 очком посідає друге місце у турнірній таблиці Серії А. Підопічні Сімоне Індзагі на 2 бали відстають від лідера чемпіонату "Наполі". Своєю чергою, "Мілан" з 35 балами перебуває на восьмій сходинці.
У наступному турі "Інтер" 6 лютого на виїзді позмагається з "Фіорентиною", а "Мілан" 8 лютого завітає у гості до "Емполі".
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