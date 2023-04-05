Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Інтер" на останніх секундах уникнув поразки від "Ювентуса" в першому півфіналі Кубка Італії (відео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
92
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Інтер" на останніх секундах уникнув поразки від "Ювентуса" в першому півфіналі Кубка Італії (відео)

Фото: twitter.com/inter

Поєдинок у відповідь відбудеться 26 квітня в Мілані.

"Ювентус" на своєму полі зіграв унічию з "Інтером" у першому півфінальному матчі Кубка Італії1:1.

Усі найцікавіші події в цій зустрічі відбулися наприкінці другого тайму. На 83-й хвилині "Стара синьйора" вийшла вперед зусиллями Хуана Куадрадо.

Однак втримати перемогу "б'янконері" не судилося. У компенсований час Бремер зіграв рукою у власному штрафному майданчику, а Ромелу Лукаку на 90+5-й хвилині реалізував пенальті.

Огляд матчу

Матч-відповідь команди зіграють 26 квітня в Мілані.

В іншому півфіналі Кубка Італії сильнішого визначатимуть "Кремонезе" та "Фіорентина". Матчі відбудуться 5 та 27 квітня.

Читайте також:

Вихід Мудрика не допоміг: "Челсі" розписав нічию з "Ліверпулем" у перенесеному матчі АПЛ

Барселона – Реал: де дивитися і ставки букмекерів на матч-відповідь півфіналу Кубка Іспанії

Працював з клубами АПЛ: відомий європейський тренер може очолити збірну України

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
92
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація