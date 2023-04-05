"Інтер" на останніх секундах уникнув поразки від "Ювентуса" в першому півфіналі Кубка Італії (відео)

Поєдинок у відповідь відбудеться 26 квітня в Мілані.

"Ювентус" на своєму полі зіграв унічию з "Інтером" у першому півфінальному матчі Кубка Італії – 1:1 .

Усі найцікавіші події в цій зустрічі відбулися наприкінці другого тайму. На 83-й хвилині "Стара синьйора" вийшла вперед зусиллями Хуана Куадрадо.

Однак втримати перемогу "б'янконері" не судилося. У компенсований час Бремер зіграв рукою у власному штрафному майданчику, а Ромелу Лукаку на 90+5-й хвилині реалізував пенальті.

Огляд матчу

Матч-відповідь команди зіграють 26 квітня в Мілані.

В іншому півфіналі Кубка Італії сильнішого визначатимуть "Кремонезе" та "Фіорентина". Матчі відбудуться 5 та 27 квітня.

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