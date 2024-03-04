"Інтер" обіграв "Дженоа" без Малиновського та до 15 очок відірвався на вершині Серії А (відео)

"Нерадзуррі" вже мають колосальну перевагу над переслідувачами у чемпіонаті Італії.

"Інтер" на своєму полі переміг "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського в заключному матчі 27-го туру італійської Серії А. Поєдинок на стадіоні "Джузеппе Меацца" в Мілані завершився з рахунком 2:1 .

Господарі вийшли вперед на 30-й хвилині завдяки голу Кріст'яна Асллані, якому асистував Алексіс Санчес. Через вісім хвилин "нерадзуррі" подвоїли свою перевагу – Санчес реалізував пенальті.

На старті другого тайму генуезцям вдалося скоротити відставання в рахунку – на 54-й хвилині влучного удару завдав Хоан Васкес.

Проте уникнути поразки "грифони" не зуміли. Малиновський провів весь матч на лавці для запасних.

Огляд матчу "Інтер" – "Дженоа"

Буде додано незабаром.

Після цього матчу "Інтер" (72 очки) продовжує впевнено лідирувати у Серії А. Підопічні Сімоне Індзагі випереджають найближчого переслідувача "Ювентус" уже на 15 балів. "Дженоа" (33 пункти) посідає 12-те місце.

У наступному турі італійського чемпіонату "нерадзуррі" 9 березня на виїзді зустрінуться з "Болоньєю", а "грифони" того ж дня приймуть "Монцу".

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