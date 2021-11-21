"Інтер" перед битвою з "Шахтарем" у Лізі чемпіонів "перестріляв" лідера Чемпіонату Італії (відео)

"Інтер" перед битвою з "Шахтарем" у Лізі чемпіонів "перестріляв" лідера Чемпіонату Італії (відео)

Команда Сімоне Індзагі завдала неаполітанцям першої поразки в сезоні Серії А.

Міланський "Інтер" за домашніх трибун обіграв "Наполі" в результативному матчі 13-го туру італійської Серії А - 3:2 .

"Партенопейці" добре розпочали поєдинок і вже на 17-й хвилині Пьотр Зеліньскі відкрив рахунок у Мілані.

На 25-й хвилині господарі відновили паритет - пенальті реалізував Хакан Чалханоглу.

Перед перервою Чалханоглу віддав гольову передачу, а Іван Перішич вивів "нерадзуррі" вперед.

На 61-й хвилині гол Лаутаро Мартінеса зробив перевагу міланського клубу комфортною.

"Наполі" скоротив відставання до мінімуму на 78-й хвилині зусиллями Дріса Мертенса, але уникнути поразки команді Лучано Спаллетті не вдалося.

"Інтер" (28 балів) розташовується на третьому місці в Серії А. Неаполітанці зазнали першої поразки в поточному сезоні, але з 32 очками продовжують лідирувати в чемпіонаті та випереджають "Мілан" (32 пункти) за додатковими показниками.

У наступному турі Серії А "нерадзуррі" 27 листопада в гостях зіграють з "Венецією", а "партенопейці" на наступний день приймуть "Лаціо". Перед цим обидва клуби проведуть єврокубкові зустрічі: "Інтер" 24 листопада вдома зустрінеться з донецьким "Шахтарем" у Лізі чемпіонів, а "Наполі" у той же день в Москві зійдеться зі "Спартаком" в рамках Ліги Європи.

Читайте також:

Дженоа - Рома: де та коли дивитися тренерський дебют Шевченка в Серії А

Дубль Ібрагімовича не зарадив: "Мілан" у надрезультативному матчі зазнав першої поразки в сезоні Серії А (відео)

Побив рекорд століття: Ібрагімович встановив унікальне досягнення в Чемпіонаті Італії (відео)