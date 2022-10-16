"Інтер" після божевільного трилеру з "Барселоною" в Лізі чемпіонів обіграв середняка Серії А (відео)

Міланський "Інтер" обіграв "Салернітану" в матчі 10-го туру італійської Серії А. Поєдинок на стадіоні "Джузеппе Меацца" завершився з рахунком 2:0 .

"Нерадзуррі" вийшли вперед на 14-й хвилині зустрічі, коли Лаутаро Мартінес забив після передачі Ніколо Барелли.

Зміцнили свою перевагу міланці вже після перерви. На 58-й хвилині точного удару завдав Барелла, якому асистував Хакан Чалханоглу.

Інтер - Салернітана: турнірне становище після матчу

"Інтер" з 18 очками обійшов "Ювентус" (16) та піднвся на сьоме місце в турнірній таблиці Серії А. "Салернітана" з 10 балами перебуває на 12-й позиції.

У наступному турі підопічні Сімоне Індзагі на виїзді зіграють з "Фіорентиною", а "морські коники" прийматимуть "Спецію" українського півзахисника Віктора Коваленка.

Нагадаємо, посеред тижня "Інтер" зіграв у результативну нічию з "Барселоною" (3:3) в рамках 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. За два тури до кінця "чорно-сині" з 7 очками йдуть другими у своєму квартеті після "Баварії" (12), випереджаючи каталонців (4) та "Вікторію" Пльзень (0).

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