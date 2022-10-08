"Інтер" після тріумфу над "Барселоною" в ЛЧ повернувся на переможну стежку в Серії А (відео)

Підопічні Сімоне Індзагі в гарному настрої вирушать на другий поєдинок з каталонцями.

Міланський "Інтер" на виїзді обіграв "Сассуоло" у матчі 9-го туру італійської Серії А. Зустріч завершилася з рахунком 1:2 .

"Нерадзуррі" вийшли вперед наприкінці першого тайму. Точним ударом відзначився боснійський форвард Едін Джеко.

Після перерви господарі зуміли відігратися. На 60-й хвилині Давіде Фраттезі відновив паритет у цьому поєдинку.

Проте останнє слово залишилося за командою Сімоне Індзагі. На 75-й хвилині Джеко оформив дубль після передачі Генріха Мхітаряна та приніс міланцям перемогу.

"Інтер" перервав серію з двох поразок у внутрішній першості та з 15 очками піднявся на сьоме місце в турнірній таблиції Серії А. "Сассуоло" з 12 балами посідає дев'яту сходинку.

У наступному турі "нерадзуррі" 16 жовтня прийматимуть "Салернітану", а "чорно-зелені" днем раніше завітають в гості до "Аталанти" українця Руслана Малиновського.

Нагадаємо, на тижні "Інтер" вдома переміг "Барселону" в рамках 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Вже в середу, 12 жовтня, команди зустрінуться знову, але вже на "Камп Ноу" в Каталонії.

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