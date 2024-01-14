"Інтер" розтрощив суперника та відірвався від "Ювентуса" на вершині Серії А (відео)

"Нерадзуррі" без проблем розібралися з "Монцою".

"Інтер" розгромив "Монцу" у виїзному матчі 20-го туру італійської Серії А. Поєдинок на стадіоні "Бріантео" в місті Монца завершився з рахунком 1:5 .

"Нерадзуррі" вийшли вперед на 12-й хвилині, коли Хакан Чалханоглу реалізував пенальті. А вже за дві хвилини Лаутаро Мартінес подвоїв перевагу гостей.

Після перерви підопічні Сімоне Індзагі довели справу до розгрому. На 60-й хвилині Чалханоглу оформив дубль. "Монца" скоротила відставання на 69-й хвилині – Маттео Пессіна реалізував пенальті.

Однак після цього м'яч ще двічі побував у сітці воріт господарів поля. На 84-й хвилині Лаутаро Мартінес забив з пенальті, таким чином також зробивши дубль у цій грі. А крапку в поєдинку на 88-й хвилині поставив Маркус Тюрам.

Огляд матчу "Монца" – "Інтер"

Після цієї перемоги "Інтер" (51 бал) продовжує лідирувати у Серії А – "нерадзуррі" випереджають "Ювентус" на 5 очок, хоча туринський клуб має матч у запасі. "Монца" (25 пунктів) посідає 11-те місце.

У наступному турі "Інтер" 28 січня на виїзді зіграє з "Фіорентиною", а "Монца" 21 січня в гостях зійдеться з "Емполі" українця Віктора Коваленка.

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