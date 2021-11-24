"Інтер" - "Шахтар": стали відомі стартові склади на матч життя в Лізі чемпіонів

"Інтер" - "Шахтар": стали відомі стартові склади на матч життя в Лізі чемпіонів

Лише перемога збереже "гірникам" шанси на євровесну.

Міланський "Інтер" і донецький "Шахтар" визначилися зі стартовими складами на поєдинок 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів, який сьогодні, 24 листопада, відбудеться на стадіоні "Джузеппе Меацца" в Італії.

"Інтер": Хандановіч - Шкріняр, Ранокк'я, Бастоні - Дарміан, Барелла, Брозовіч, Перішич - Чалханоглу - Джеко, Мартінес

Запасні: Кордац, Раду, Думфріс, Гальярдіні, Весіно, Коларов, Сенсі, Корреа, Відаль, Дімарко, Д'Амброзіо

"Шахтар": Трубін - Додо, Марлон, Вітао, Матвієнко - Майкон, Степаненко - Тете, Педрінью, Соломон - Фернандо

Запасні: Шевченко, Пятов, Кривцов, Конопля, Корнієнко, Бондар, Маркос Антоніо, Марлос, Бондаренко, Мудрик, Коноплянка, Сікан

Стартовий свисток у Мілані пролунає о 19:45 за київським часом. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію цієї зустрічі.

Зауважимо, що команду Роберто Де Дзербі влаштує лише перемога, щоб не втратити шанси на вихід в єврокубкову весну. Саме тому це матч життя для віцечемпіона України.

Після чотирьох турів "Шахтар" замикає групу D, набравши всього один бал. Очолює квартет з 9 очками мадридський "Реал", на другій сходинці - "Інтер" (7 пунктів), на третій - тираспольський "Шериф" (6 очок).

В іншому матчі п'ятого туру групи D "Шериф" прийме "Реал" (24 листопада, 22:00).

У матчі 2-го туру ЛЧ, який відбувся 28 вересня в Києві, "Шахтар" та "Інтер" розписали нульову нічию .

. Поєдинки заключного шостого туру в квартеті D заплановано на 7 грудня: "Реал" - "Інтер", "Шахтар" - "Шериф".

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