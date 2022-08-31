"Інтер" та "Рома" з дублем Дібали розібралися з новачками в Серії А, "Мілан" несподівано зіграв унічию

Так, міланський "Інтер" упевнено переміг в рідних стінах новачка "Кремонезе" з рахунком 3:1 .

Забитими голами за "нерадзуррі" відзначилися Хоакін Корреа (12 хвилина), Ніколо Барелла (38) та Лаутаро Мартінес (76). Усе, на що вистачило гостей, так це на забитий м'яч від Девіда Окерека, який відбувся на 90 хвилині.

Після цієї перемоги "Інтер" набрав дев'ять очок та піднявся на другу сходинку в турнірній таблиці. "Кремонезе", своєю чергою, має чотири поразки в чотирьох іграх та йде на передостанній, 19-й позиції;

У наступонму турі на "Інтер" чекає дербі з "Міланом" (3 вересня), а "Кремонезе" зустрінеться з "Сассуоло" (4 вересня).

Римська "Рома", своєю чергою, не мала жодних проблем у домашній грі з ще одним новачком Серії А - "Монцою". Завдяки дублю Пауло Дібали (18, 32) та голу від Рожера Ібаньєса (61), "вовки" розгромили опонента з рахунком 3:0.

Команда Жозе Моурінью набрала десять балів та вийшла в лідери внутрішньої першості. Що стосується "Монци". то вони з "нулем" замикають турнірну таблицю;

У наступному турі римляни завітають у гості до "Удінезе" (4 вересня), а "Монца" наступного дня прийме "Аталанту" українця Руслана Малиновського.

Чинний чемпіон Серії А "Мілан" не зумів впоратися на виїзді з "Сассуоло" (0:0). Для "россонері" все могло бути значно гірше, але на 23-й хвилині форвард "нероверді" Доменіко Берарді не забив пенальті.

"Мілан" тепер має вісім пунктів та йде третім. "Сассуоло" з п'ятьма очками розташувався на десятій позиції.

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