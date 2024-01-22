"Інтер" у більшості вирвав перемогу над "Наполі" та завоював Суперкубок Італії (відео)

"Інтер" здолав "Наполі" та здобув Суперкубок Італії. Вирішальний поєдинок на стадіоні "Аль-Авваль" у саудівському Ер-Ріяді завершився з рахунком 0:1 .

У першому таймі матчу суперники не вражали ворота одне одного. На старті другої половини зустрічі "нерадзуррі" отримали чисельну перевагу – на 60-й хвилині форвард неаполітанців Джованні Сімеоне отримав другу жовту картку та був вилучений з поля. Цікаво, що перший "гірчичник" аргентинець заробив 5 хвилинами раніше.

Тож підопічним Вальтера Маццаррі довелося удесятьох стримувати натиск "Інтера". Тривалий час їм це вдавалося, однак у компенсований час команда Сімоне Індзагі таки дотиснула свого опонента – на 90+1-й хвилині Лаутаро Мартінес забив переможний м'яч після передачі Бенжамена Павара.

Огляд матчу "Наполі" – "Інтер"

Буде додано незабаром.

Зазначимо, що "нерадзуррі" виграли Суперкубок Італії увосьме в історії та втретє поспіль. Торік "Інтер" завоював цей трофей, розбивши "Мілан", а 2022-го виграв у драматичній битві проти "Ювентуса".

Рекордсменом за кількістю перемог у Суперкубку Італії залишається "Ювентус". Туринський клуб дев'ять разів тріумфував у цьому турнірі.

Нагадаємо, цього року Суперкубок Італії вперше проводився у форматі мінітурніру за участю чотирьох команд. У півфіналах "Наполі" здобув розгромну перемогу над "Фіорентиною" (3:0), а "Інтер" розгромив "Лаціо" (3:0).

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