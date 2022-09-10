"Інтер" у кінцівці видряпав перемогу над "биками" та увірвався до топ-3 Серії А (відео)

Поєдинок на стадіоні "Джузеппе Меацца " в Мілані завершився мінімальною звитягою господарів - 1:0 .

Єдиний гол у цій зустрічі було забито наприкінці другого тайму. Марцело Брозович перетворив у забитий м'яч передачу від Ніколо Барелли на 89-й хвилині матчу.

Після цієї перемоги підопічні Сімоне Індзагі з 12 очками піднялися на третю сходинку Серії А. "Бики" з 10 балами розташувалися на сьомій позиції.

У наступному турі "нерадзуррі" 18 вересня на виїзді протистоятимуть "Удінезе", а туринці днем раніше прийматимуть "Сассуоло".

Нагадаємо, свій наступний матч "Інтер" проведе у вівторок, 13 вересня, на виїзді проти "Вікторії" Пльзень в рамках 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Цього тижня "чорно-сині" розпочали єврокубковий сезон домашньою поразкою від "Баварії".

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