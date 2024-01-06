"Інтер" у надзвичайно драматичній розв'язці вирвав перемогу та зміцнив лідерство в Серії А (відео)

На останніх хвилинах компенсованого часу "Верона" не забила пенальті у ворота "нерадзуррі".

"Інтер" обіграв "Верону" в домашньому матчі 19-го туру італійської Серії А. Поєдинок на стадіоні "Джузеппе Меацца" в Мілані завершився з рахунком 2:1 .

На 13-й хвилині зустрічі господарів поля вивів уперед Лаутаро Мартінес після передачі Генріха Мхітаряна.

Одразу після перерви "нерадзуррі" могли подвоїти свою перевагу, але гол Лаутаро Мартінеса після втручання VAR було скасовано через офсайд.

На 74-й звилині "Верона" зуміла відігратися – відзначився Тома Анрі. Проте в компенсований час підопічні Сімоне Індзагі забили вдруге – влучного удару на 90+2-й хвилині завдав Давіде Фраттезі.

Проте це був ще не кінець матчу. На 90+4-й хвилині півзахисник гостей Дарко Лазович отримав пряму червону картку.

Драматична розв'язка цього протистояння настала на 90+9-й хвилині, коли Тома Анрі не зміг реалізувати зароблений "Вероною" пенальті, пробивши у стійку.

Огляд матчу "Інтер" – "Верона"

Буде додано незабаром.

Таким чином, "Інтер" втримав перемогу та з 48 очками закріпився на першому місці у Серії А. "Нерадзуррі" на 5 балів випереджають "Ювентус", який має гру в запасі. "Верона" (14 пунктів) йде в зоні вильоту на 18-й позиції.

У наступному турі "Інтер" 13 січня на виїзді зустрінеться з "Монцою", а "Верона" того ж дня прийме "Емполі" українця Віктора Коваленка.

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