"Інтер" вдруге за місяць переміг у дербі та подовжив жахливу серію "Мілана" (відео)

"Россонері" не можуть виграти вже сім матчів поспіль.

"Інтер" обіграв "Мілан" у центральному поєдинку 21-го туру італійської Серії А – 1:0 .

Єдиний гол у міланському дербі було забито в першому таймі. На 34-й хвилині Лаутаро Мартінес завдав влучного удару головою після подачі з кутового.

Зазначимо, що "нерадзуррі" могли перемогти принципового суперника з набагато більшим рахунком, але підвела реалізація моментів. Загалом за матч "Інтер" 15 разів пробив по воротах проти 4 ударів у "россонері" (у площину – 4 проти 0).

Огляд матчу

Таким чином, "Інтер" вдруге за місяць здобув перемогу над "Міланом". У середині січня підопічні Сімоне Індзагі розбили команду Стефано Піолі в матчі за Суперкубок Італії.

"Інтер" (43 очки) зберіг другу позицію в Серії А. "Мілан" (38 балів), безвиграшна серія якого сягнула вже 7 матчів, опустився на шосту сходинку.

У наступному турі "нерадзуррі" 13 лютого на виїзді зіграють із "Сампдорією", а "россонері" 10 лютого приймуть "Торіно".

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