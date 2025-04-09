"Інтер" вирвав перемогу над "Баварією" в першому чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів (відео)

"Баварія" – "Інтер" / © Associated Press

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"Інтер" на виїзді здолав "Баварію" в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Поєдинок на "Альянц Арені" в Мюнхені завершився з рахунком 1:2 .

Міланський клуб відкрив рахунок наприкінці першого тайму – на 38-й хвилині Лаутаро Мартінес забив ударом під поперечину після передачі п'ятою від Маркуса Тюрама.

На 85-й хвилині мюнхенці відігралися – відзначився Томас Мюллер, який на 74-й хвилині вийшов на заміну замість Лероя Сане.

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Однак уже через три хвилини "нерадзуррі" забили м'яч, який у підсумку став переможним. Результативного удару завдав Давіде Фраттезі, який на 74-й хвилині поміняв на полі Генріха Мхітаряна.

Огляд матчу "Баварія" – "Інтер"

Матч-відповідь між командами відбудеться у середу, 16 квітня, на стадіоні "Джузеппе Меацца" в Мілані.

Переможець пари "Баварія" – "Інтер" в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів позмагається з тріумфатором протистояння "Барселона" (Іспанія) – "Боруссія" Дортмунд (Німеччина).

Іншу півфінальну пару Ліги чемпіонів складуть клуби, які стануть переможцями чвертьфіналів ПСЖ (Франція) – "Астон Вілла" (Англія) та "Арсенал" (Англія) – "Реал" Мадрид (Іспанія).

Нагадаємо, чинним переможцем Ліги чемпіонів є "Реал". Торік мадридський гранд у фіналі обіграв дортмундську "Боруссію", оновивши абсолютний рекорд (15) за тріумфами в цьому турнірі.