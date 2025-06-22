"Інтер" вирвав вольову перемогу над японцями на Клубному чемпіонаті світу-2025 (відео)

"Інтер" Мілан – "Урава Ред Даймондс" / © Associated Press

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Міланський "Інтер" обіграв японську "Ураву Ред Даймондс" у матчі другого туру групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу. Поєдинок на стадіоні "Люмен Філд" у Сіетлі завершився з рахунком 2:1 .

Японський колектив відкрив рахунок на 11-й хвилині зустрічі – голом відзначився Рема Ватанабе.

Однак у другому таймі "нерадзуррі" зуміли здійснити камбек. На 78-й хвилині рахунок зрівняв Лаутаро Мартінес, а на 90+2-й перемогу італійській команді приніс Валентин Карбоні.

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Огляд матчу "Інтер" Мілан – "Урава Ред Даймондс"

В іншому матчі 2-го туру групи E зустрінуться аргентинський "Рівер Плейт" і мексиканський "Монтеррей" (22 червня, початок – 04:00 за київським часом).

У першому турі "Інтер" зіграв унічию з "Монтерреєм" (1:1), а "Рівер Плейт" обіграв "Ураву Ред Даймондс" (3:1).

У заключному турі 26 червня "Інтер" зіграє з "Рівер Плейтом", а "Урава Ред Даймондс" позмагається з "Монтерреєм".

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Також ви можете переглянути всі групи та турнірні таблиці Клубного чемпіонату світу-2025, що оновлюються після зіграних поєдинків.

Раніше повідомлялося, хто вже вийшов до плейоф Клубного чемпіонату світу-2025.