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"Інтер" вирвав вольову перемогу над японцями на Клубному чемпіонаті світу-2025 (відео)
"Нерадзуррі" оформили камбек, забивши переможний гол на останніх хвилинах.
Міланський "Інтер" обіграв японську "Ураву Ред Даймондс" у матчі другого туру групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу. Поєдинок на стадіоні "Люмен Філд" у Сіетлі завершився з рахунком 2:1.
Японський колектив відкрив рахунок на 11-й хвилині зустрічі – голом відзначився Рема Ватанабе.
Однак у другому таймі "нерадзуррі" зуміли здійснити камбек. На 78-й хвилині рахунок зрівняв Лаутаро Мартінес, а на 90+2-й перемогу італійській команді приніс Валентин Карбоні.
Огляд матчу "Інтер" Мілан – "Урава Ред Даймондс"
В іншому матчі 2-го туру групи E зустрінуться аргентинський "Рівер Плейт" і мексиканський "Монтеррей" (22 червня, початок – 04:00 за київським часом).
У першому турі "Інтер" зіграв унічию з "Монтерреєм" (1:1), а "Рівер Плейт" обіграв "Ураву Ред Даймондс" (3:1).
У заключному турі 26 червня "Інтер" зіграє з "Рівер Плейтом", а "Урава Ред Даймондс" позмагається з "Монтерреєм".
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