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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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"Інтер" вирвав вольову перемогу над японцями на Клубному чемпіонаті світу-2025 (відео)

"Нерадзуррі" оформили камбек, забивши переможний гол на останніх хвилинах.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Інтер" Мілан – "Урава Ред Даймондс"

"Інтер" Мілан – "Урава Ред Даймондс" / © Associated Press

Міланський "Інтер" обіграв японську "Ураву Ред Даймондс" у матчі другого туру групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу. Поєдинок на стадіоні "Люмен Філд" у Сіетлі завершився з рахунком 2:1.

Японський колектив відкрив рахунок на 11-й хвилині зустрічі – голом відзначився Рема Ватанабе.

Однак у другому таймі "нерадзуррі" зуміли здійснити камбек. На 78-й хвилині рахунок зрівняв Лаутаро Мартінес, а на 90+2-й перемогу італійській команді приніс Валентин Карбоні.

Огляд матчу "Інтер" Мілан – "Урава Ред Даймондс"

В іншому матчі 2-го туру групи E зустрінуться аргентинський "Рівер Плейт" і мексиканський "Монтеррей" (22 червня, початок – 04:00 за київським часом).

У першому турі "Інтер" зіграв унічию з "Монтерреєм" (1:1), а "Рівер Плейт" обіграв "Ураву Ред Даймондс" (3:1).

У заключному турі 26 червня "Інтер" зіграє з "Рівер Плейтом", а "Урава Ред Даймондс" позмагається з "Монтерреєм".

На нашому сайті доступний повний розклад і результати всіх матчі Клубного чемпіонату світу-2025.

Також ви можете переглянути всі групи та турнірні таблиці Клубного чемпіонату світу-2025, що оновлюються після зіграних поєдинків.

Раніше повідомлялося, хто вже вийшов до плейоф Клубного чемпіонату світу-2025.

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