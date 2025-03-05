"Інтер" з незабитим пенальті обіграв "Феєнорд" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (відео)

Чинний чемпіон Італії забезпечив собі комфортну перевагу перед домашнім поєдинком-відповіді, який відбудеться 11 березня.

"Інтер" на виїзді впевнено переміг "Феєнорд" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Поєдинок на полі стадіону "Де Кейп" Роттердамі завершився з рахунком 0:2 .

Гості відкрили рахунок на 38-й хвилині зустрічі – відзначився Маркус Тюрам. На старті другого тайму "нерадзуррі" збільшили свою перевагу – на 50-й хвилині точного удару завдав Лаутаро Мартінес.

На 65-й хвилині чинний чемпіон Італії міг втретє вражати ворота віцечемпіона Нідерландів, але Пйотр Зелінський не реалізував пенальті – його удар у лівий нижній кут взяв голкіпер господарів Тімон Велленройтер.

Огляд матчу "Феєнорд" – "Інтер"

Матч-відповідь між "Інтером" та "Феєнордом" відбудеться у вівторок, 11 березня, в Мілані.

Переможець пари "Феєнорд" – "Інтер" в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів позмагається з тріумфатором протистояння між мюнхенською "Баварією" та леверкузенським "Баєром".

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