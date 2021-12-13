"Інтер" за 18 хвилин розбив опонента та видерся в одноосібні лідери Серії А: відео

"Інтер" за 18 хвилин розбив опонента та видерся в одноосібні лідери Серії А: відео

Це вже п'ята поспіль перемога "нерадзуррі" у внутрішній першості.

Міланський "Інтер" у рамках 17-го туру Серії А розгромив на своєму полі "Кальярі" з рахунком 4:0 .

Відкрили рахунок підопічні Сімоне Індзагі на 29 хвилині , відзначився Лаутаро Мартінес. Аргентинець міг піти на перерву з дублем, проте на 44 хвилині не реалізував пенальті.

Основні події в цій зустрічі припали на 18 хвилин другого тайму. Саме в цей проміжок "нерадзуррі" тричі забили у ворота суперника. Від 50 до 68 хвилини господарі точними ударами Алексіса Санчеса, Хакана Чалханоглу та все того ж Мартінеса довели справу до непристойного та, як наслідок, цілком заслужено здобули три бали.

До вашої уваги огляд цієї зустрічі.

Після цієї перемоги "Інтер" набрав 40 очок та став одноосібним лідером турнірної таблиці внутрішньої першості. Обігнати їхн міг запеклий ворог в особі "Мілана", проте "россонері" свій матч цього туру звели до нічиєї;

"Кальярі" залишився з десятьма пунктами на передостанній, десятій позиції.

Додамо, що для "Інтера" це вже п'ята поспіль перемога в Серії А.