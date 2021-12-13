"Інтер" за 18 хвилин розбив опонента та видерся в одноосібні лідери Серії А: відео

Це вже п'ята поспіль перемога "нерадзуррі" у внутрішній першості.
Міланський "Інтер" у рамках 17-го туру Серії А розгромив на своєму полі "Кальярі" з рахунком 4:0.
Відкрили рахунок підопічні Сімоне Індзагі на 29 хвилині, відзначився Лаутаро Мартінес. Аргентинець міг піти на перерву з дублем, проте на 44 хвилині не реалізував пенальті.
Основні події в цій зустрічі припали на 18 хвилин другого тайму. Саме в цей проміжок "нерадзуррі" тричі забили у ворота суперника. Від 50 до 68 хвилини господарі точними ударами Алексіса Санчеса, Хакана Чалханоглу та все того ж Мартінеса довели справу до непристойного та, як наслідок, цілком заслужено здобули три бали.
До вашої уваги огляд цієї зустрічі.
- Після цієї перемоги "Інтер" набрав 40 очок та став одноосібним лідером турнірної таблиці внутрішньої першості. Обігнати їхн міг запеклий ворог в особі "Мілана", проте "россонері" свій матч цього туру звели до нічиєї;
- "Кальярі" залишився з десятьма пунктами на передостанній, десятій позиції.
Додамо, що для "Інтера" це вже п'ята поспіль перемога в Серії А.