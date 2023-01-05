"Інтер" завдав лідеру Серії A першої поразки в сезоні, "Ювентус" вирвав перемогу в аутсайдера (відео)

У середу, 4 січня, відбулися матчі 16-го туру італійської Серії А сезону-2022/23.
В рамках 16-го туру італійської Серії А міланський "Інтер" вдома обіграв лідера чемпіонату, "Наполі", з рахунком 1:0, а туринський "Ювентус" в гостях насилу здолав аутсайдера ліги, "Кремонезе" (0:1).
Перемогу "нерадзуррі" приніс гол Едіна Джеко на 56-й хвилині. Асистував боснійському нападнику Федеріко Дімарко.
Огляд матчу
- Неаполітанці зазнали першої поразки в сезоні Серії А, але продовжують лідирувати з 41 очком у своєму активі. "Інтер" має 33 бали та посідає четверту позицію.
- У наступному турі команда Лучано Спаллетті 8 січня завітає в гості до "Сампдорії", а міланці днем раніше на виїзді зіграють проти "Монци".
В іншому матчі ігрового дня "Ювентус" подужав "Кремонезе" завдяки голу Аркадіуша Міліка в компенсований до другого тайму час. Польський форвард забив прямим ударом зі штрафного.
Зазначимо, що на 15-й хвилині зустрічі арбітр після перегляду відеоповтору через офсайд скасував гол захисника "Кремонезе" Емануеле Валері.
Огляд матчу
- "Ювентус" після перемоги з 34 очками залишився на третьому місці в турнірній таблиці. "Кремонезе" з 7 балами перебуває в зоні вильоту – на 19-й сходинці.
- У наступному турі підопічні Массіміліано Аллегрі 7 січня прийматимуть "Удінезе", а "Кремонезе" 9 січня зіграє на виїзді з "Вероною".
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