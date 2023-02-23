"Інтер" завдяки Лукаку в більшості дотиснув "Порту" у першому матчі плейоф Ліги чемпіонів (відео)

Міланський "Інтер" обіграв "Порту" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2022/23. Поєдинок на стадіоні "Джузеппе Меацца" завершився з рахунком 1:0 .

Головні події в цій зустрічі розгорнулися наприкінці дргого тайму. На 78-й хвилині півзахисник "драконів" Отавіу отримав другу жовту картку і залишив свою команду в меншості.

"Нерадзуррі" скористалися чисельною перевагою і таки забили переможний м'яч. На 86-й хвилині точний удар до свого активу записав Ромелу Лукаку.

Поєдинок у відповідь відбудеться у вівторок, 14 березня, в Порту на стадіоні "Драгау".

Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів заплановане на 17 березня.

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