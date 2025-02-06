"Інтер" зазнав розгромної поразки від "Фіорентини" в дограванні перерваного матчу Серії А (відео)

"Інтер" зазнав розгромної поразки від "Фіорентини" в дограванні матчу 14-го туру італійської Серії А, який було перервано 1 грудня минулого року через те, що півзахисник "фіалок" Едоардо Бове знепритомнів на полі.

У четвер, 6 лютого, команди догралий цей поєдинок, починаючи від 17-ї хвилини, коли його було призупинено. Зустріч на полі стадіону "Артеміо Франкі" у місті Флоренція завершилася з рахунком 3:0 .

Усі голи господарі забили в другому таймі. На 60-й хвилині рахунок відкрив Лука Раньєрі, через вісім хвилин відзначився Мойзе Кін, який пізніше на 89-й хвилині оформив дубль.

Огляд матчу "Фіорентина" – "Інтер"

Буде додано незабаром.

Після цього матчу "Інтер" з 51 очком залишився на другому місці в таблиці Серії А. Підопічні Сімоне Індзагі на три бали відстають від "Наполі", який лідирує. "Фіорентина" (42 пункти) піднялася на четверту позицію.

У наступному турі "Інтер" і "Фіорентина" знову зіграють між собою, але вже у Мілані. Цей поєдинок відбудеться у понеділок, 10 лютого.

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