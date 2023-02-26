"Інтер" зазнав сенсаційного фіаско, не зумівши скоротити відставання від лідера Серії А (відео)

Міланський "Інтер" на виїзді неочікувано поступився "Болоньї" в рамках 24-го туру італійської Серії А – 1:0 .

Господарі вперше забили на 12-й хвилині, але гол Муси Барроу після перегляду відеоповтору було скасовано через офсайд.

У другому таймі "Болонья" вдруге вразила ворота "нерадзуррі". Цього разу вже все було зроблено як слід – Ріккардо Орсоліні приніс своїй команді сенсаційну перемогу.

Після цієї поразки "Інтер" (47 очок) залишився на другому місці в Серії А. Відставання команди Сімоне Індзагі від лідера чемпіонату – "Наполі" – складає 18 балів. "Болонья" (35 пунктів) посідає сьому позицію.

У наступному турі міланці 5 березня приймуть "Лечче". Днем пізніше "Болонья" на виїзді зустрінеться з "Торіно".

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