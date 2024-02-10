"Інтер" здобув вольову перемогу над "Ромою" та зміцнив своє лідерство у Серії А

"Інтер" на виїзді обіграв "Рому" в матчі 24-го туру італійської Серії А. Поєдинок на "Стадіо Олімпіко" в Римі завершився з рахунком 2:4 .

На 17-й хвилині Франческо Ачербі вивів міланський клуб вперед, але до перерви римляни відповіли голами Джанлуки Манчіні та Стефана Ель-Шаараві.

Проте в другому таймі підопічні Сімоне Індзагі оформили яскравий камбек. На 49-й хвилині рахунок зрівняв Маркус Тюрам, а через сім хвилин "нерадзуррі" вже були попереду – автоголом відзначився захисник "вовків" Анхеліно.

У компенсований час гості зняли питання щодо переможця зустрічі – на 90+3-й хвилині крапку в матчі поставив Алессандро Бастоні.

Після цієї перемоги "Інтер" (60 очок) продовжує лідирувати у Серії А. "Нерадзуррі" на 7 балів випереджають "Ювентус", який йде на другій позиції. "Рома" (38 пунктів) залишилася на п'ятому місці.

У наступному турі "Інтер" 16 лютого прийме "Салернітану", а "Рома" 18 лютого на виїзді зіграє з "Фрозіноне".

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