"Інтер" здобув впевнену перемогу та зміцнив лідерство у Серії А (відео)

"Нерадзуррі" розібралися з "Лечче" та відірвалися від "Ювентуса" на 4 очки.

"Інтер" на своєму полі обіграв "Лечче" в матчі 17-го туру італійської Серії А. Поєдинок на стадіоні "Джузеппе Меацца" в Мілані завершився з рахунком 2:0 .

"Нерадзуррі" вийшли вперед наприкінці першого тайму – на 43-й хвилині точного удару завдав Ян Бісек. Асистував йому Хакан Чалханоглу.

Після перерви підопічні Сімоне Індзагі зміцнили свою перевагу – на 78-й хвилині Ніколо Барелла забив з передачі Марко Арнаутовича.

На 84-й хвилині гості залишилися в меншості – пряму червону картку за неспортивну поведінку заробив замбійський нападник Ламек Банда.

Огляд матчу "Інтер" – "Лечче"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Інтер" (44 очки) лідирує у Серії А, випереджаючи "Ювентус" на 4 бали. "Лечче" (20 пнктів) розташовується на 12-й позиції.

У наступному турі "Інтер" 29 грудня на виїзді зіграє проти "Дженоа" українця Руслана Малиновського. Днем пізніше "Лечче" вирушить у гості до "Аталанти".

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