"Інтер" здолав команду Коваленка та вийшов в одноосібні лідери Серії А (відео)

Міланський "Інтер" обіграв "Емполі" українця Віктора Коваленка у виїзному матчі 5-го туру італійської Серії А. Зустріч завершилася з рахунком 0:1 .

Єдиний гол гості забили на початку другого тайму. Автором переможного результативного удару на 51-й хвилині став італійський захисник Федеріко Дімарко.

Зазначимо, що Коваленко потрапив до заявки "Емполі" на цю гру, але провів весь поєдинок на лавці для запасних.

Огляд матчу

Для команди Сімоне Індзагі це п'ята поспіль перемога на старті нового сезону Серії А. "Нерадзуррі" з 15 очками одноосібно очолюють турнірну таблицю, випереджаючи "Мілан" на три бали.

"Емполі" цього сезону ще не набирав очок і після п'яти поразок поспіль перебуває на останній позиції.

У наступному турі "Інтер" прийме "Сассуоло", а команда Коваленка вдома зіграє із "Салернітаною". Обидва матчі відбудуться 27 вересня.

Нагадаємо, посеред цього тижня "Інтер" у виїзному матчі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів зіграв унічию з "Реалом Сосьєдад" (1:1).

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