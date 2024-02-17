"Інтер" знищив аутсайдера та збільшив лідерський відрив на вершині Серії А (відео)

"Нерадзуррі" випереджають найближчого переслідувача у чемпіонських перегонах уже на десять очок.

"Інтер" на власному полі розгромив "Салернітану" в матчі 25-го туру італійської Серії А. Поєдинок на стадіоні "Джузеппе Меацца" в Мілані завершився з рахунком 4:0 .

"Нерадзуррі" зняли питання щодо переможця гри ще в першому таймі. На 17-й хвилині рахунок відкрив Маркус Тюрам, а через дві хвилини Лаутаро Мартінес подвоїв перевагу господарів поля. В обох випадках асистував Карлос Аугусто.

До слова, Мартінес забив 20-й гол цього сезону чемпіонату Італії. Він із великим запасом очолює перегони бомбардирів, адже найближчий переслідувач нападник "Ювентуса" Душан Влахович має у своєму активі 12 м'ячів.

Перед перервою підопічні Сімоне Індзагі зробили рахунок розгромним – на 40-й хвилині відзначився Дензел Дюмфріс.

У другому таймі "чорно-сині" вчетверте вразили ворота суперника. На останній хвилині основного часу крапку в матчі поставив Марко Арнаутович.

Зазначимо, що ще один гол Арнаутовича, на 80-й хвилині, було скасовано через офсайд після втручання VAR.

Огляд матчу "Інтер" – "Салернітана"

Таким чином, "Інтер" (63 очки) продовжує впевнено лідирувати у Серії А. "Нерадзуррі" збільшили свою перевагу над найближчим переслідувачем "Ювентусом" до 10 балів. "Салернітана" (13 пунктів) посідає останню, 20-ту сходинку.

У наступному турі "Інтер" 25 лютого на виїзді зіграє проти "Лечче", а "Салернітана" днем раніше прийме "Монцу".

Нагадаємо, у вівторок, 20 лютого, "Інтер" вдома позмагається з мадридським "Атлетіко" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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