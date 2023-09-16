"Інтер" знищив "Мілан" і став лідером Серії А – ексзірка "Шахтаря" оформив дубль (відео)

"Інтер" розбив "Мілан" у центральному матчі 4-го туру італійської Серії А – 5:1 .

Уже на 5-й хвилині "нерадзуррі" повели в рахунку завдяки голу ексгравця донецького "Шахтаря" Генріха Мхітаряна, якому асистував Федеріко Дімарко.

На 38-й хвилині "Інтер" зміцнив свою перевагу – Маркус Тюрам відзначився після передачі Дензела Дюмфріса.

На 57-й хвилині "Мілан" зумів скоротити відставання зусиллями Рафаеля Леау.

Однак потім команда Сімоне Індзагі відповіла своїми трьома голами. На 69-й хвилині Мхітарян оформив дубль після передачі Лаутаро Мартінеса.

На 79-й хвилині пенальті реалізував колишній футболіст "Мілана" Хакан Чалханоглу.

А крапку в цьому матчі у компенсований час поставив Давіде Фраттезі, який відзначився дублем за збірну Італії у нещодавньому матчі відбору на Євро-2024 проти України.