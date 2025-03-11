"Інтер" знову здолав "Феєнорд" і пройшов до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів (відео)

У чвертьфіналі "нерадзуррі" зіграють з мюнхенською "Баварією".
"Інтер" на своєму полі переміг "Феєнорд" у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Зустріч на стадіоні "Джузеппе Меацца" в Мілані завершилася з рахунком 2:1.
Уже на 8-й хвилині поєдинку господарів вивів уперед Маркус Тюрам. Роттердамці відповіли на 42-й хвилині, коли пенальті реалізував Якуб Модер.
У другому таймі "нерадзуррі" вирвали перемогу – на 51-й хвилині пенальті реалізував Хакан Чалханоглу.
У першому поєдинку, який відбувся 5 березня у Роттердамі, "Інтер" обіграв "Феєнорд" з рахунком 2:0.
Тож за сумою двох матчів чемпіон Італії переміг віцечемпіона Нідерландів з рахунком 4:1 та вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Там суперником "Інтера" буде мюнхенська "Баварія", яка в 1/8 фіналу розібралася з леверкузенським "Баєром".
Огляд матчу "Інтер" – "Феєнорд"
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