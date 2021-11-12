Інтрига все ще жива: Італія не змогла вирвати перемогу над Швейцарією в битві за вихід на ЧС-2022

Інтрига все ще жива: Італія не змогла вирвати перемогу над Швейцарією в битві за вихід на ЧС-2022

"Скуадра Адзурра" не реалізувала пенальті в кінцівці зустрічі.

Збірні Італії та Швейцарії зіграли внічию в матчі 9-го туру європейської кваліфікації на Чемпіонат світу-2022. Поєдинок лідерів групи C на "Стадіо Олімпіко" в Римі завершився з рахунком 1:1 .

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У першому таймі команди обмінялися голами. На 11-й хвилині "хрестоносців" вивів уперед Сільван Відмер, але господарі на 36-й хвилині відігралися зусиллями Джованні Ді Лоренцо.

На 90-й хвилині "Скуадра Адзурра" могла вирвати перемогу та, як наслідок, практично гарантувати собі перше місце в групі та пряму путівку на мундіаль, але Жоржиньо не реалізував пенальті.

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Таким чином, в обох команд тепер по 15 очок. Італія очолює групу, випереджаючи Швейцарію лише за додатковими показниками.

Доля прямої путівки на ЧС-2022 вирішиться в матчах останнього туру, які відбудуться 15 листопада: Північна Ірландія - Італія, Швейцарія - Болгарія.

Додамо, що навіть перемога Італії чи Швейцарії в сьогоднішньому матчі не вивела б жодну з цих команд на світову першість, адже за рівності очок головним критерієм є різниця забитих і пропущених м'ячів, а не очні зустрічі.

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