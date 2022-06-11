Інтрига загострюється: Ірландія перед матчем з Україною несподівано розбила Шотландію в Лізі націй

Інтрига загострюється: Ірландія перед матчем з Україною несподівано розбила Шотландію в Лізі націй

Збірна Ірландії перемогла шотландців в матчі Ліги націй УЄФА в групі 1 Ліги B, де виступає й команда України.

Поєдинок 3-го туру групового раунду відбувся в Дубліні та завершився перемогою господарів поля з рахунком 3:0 .

Ще в першому таймі ірландці двічі вразили ворота суперника. На 20-й хвилині рахунок відкрив Алан Браун, а через вісім хвилин Трой Перротт його подвоїв.

Після перерви господарі втретє засмутили голкіпера шотландської команди - відзначився Майкл Обафемі.

В іншому матчі цієї групи збірна України розгромила Вірменію - 3:0.

Наразі українська збірна очолює групу після перемог над Ірландією та Вірменією. "Синьо-жовті" мають 6 очок у своєму активі. Далі розташувалися Ірландія (3 очки, 3 матчі), Шотландія (3 очки, 2 матчі) та Вірменія (3 очки, 3 матчі).

та Вірменією. "Синьо-жовті" мають 6 очок у своєму активі. Далі розташувалися Ірландія (3 очки, 3 матчі), Шотландія (3 очки, 2 матчі) та Вірменія (3 очки, 3 матчі). У четвертому турі українці 14 червня вдруге зустрінуться з Ірландією, а Шотландія зіграє проти Вірменії.

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