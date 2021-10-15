Інтриги не вийшло: "Шахтар" у Києві феєрично знищив "Зорю" та дістав "Динамо" в таблиці УПЛ

Інтриги не вийшло: "Шахтар" у Києві феєрично знищив "Зорю" та дістав "Динамо" в таблиці УПЛ

Підопічні Роберто Де Дзербі забили у ворота суперника шість м'ячів.

Донецький "Шахтар" розтрощив луганську "Зорю" в центральному матчі 11-го туру української Прем'єр-ліги. Зустріч на НСК "Олімпійський" у Києві завершилася перемогою "гірників" з рахунком 6:1.

Команда Роберто Де Дзербі зняла всі питання щодо переможця протистояння ще в першому таймі - дублем відзначився Фернанду, ще один гол забив Педрінью.

Після перерви команда Віктора Скрипника відповіла голом Олександра Гладкого на 63-й хвилині. Однак потім "гірники" продовжили безжально громити своїх гостей - дубль оформив Тете, який вийшов на заміну.

Також своє слово сказав інший джокер Де Дзербі Данило Сікан - форвард збірної України з'явився з лави запасних і на 80-й хвилині забив гол п'ятою.

"Шахтар" (26 очок) наздогнав і випередив "Динамо" на вершині турнірної таблиці УПЛ. Кияни (26 пунктів) провели на один матч менше, 16 жовтня команда Луческу на виїзді зіграє проти "Львова".

"Зоря" (20 балів) залишилася на 4-й сходинці.

У наступному турі УПЛ "Шахтар" в Полтаві зіграє з "Ворсклою", а "Зоря" в Запоріжжі прийме "Колос". Перед цим обидва клуби виступлять в єврокубках - "гірники" 19 жовтня в Києві дадуть бій "Реалу" в Лізі чемпіонів, а луганці 21 жовтня спробують набрати перші очки в Лізі конференцій у виїзному поєдинку з софійським ЦСКА.

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