Ірак – Україна: де дивитися і ставки букмекерів на матч футбольного турніру Олімпіади-2024

"Синьо-жовті" проведуть перший у своїй історії поєдинок на Олімпійських іграх.

У середу, 24 липня, збірна України з футболу розпочне виступи на Олімпаді-2024. Першим суперником підопічних Руслана Ротаня у груповому етапі стане команда Іраку.

Матч відбудеться у Ліоні на стадіоні "Парк Олімпік Ліонне". Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.

В іншому поєдинку першого туру групи B зустрінуться Аргентина та Марокко (24 липня, початок – о 16:00 за київським часом).

Наша країна вперше в історії буде представлена у футбольному турнірі Олімпіади. Путівку на Ігри "синьо-жовті" отримали завдяки тому, що молодіжна збірна України (U-21) дійшла до півфіналу Євро-2023.

Де дивитися матч Ірак – Україна

Подивитися історичний матч збірної України на Олімпійських іграх можна в ефірі місцевих телеканалів Суспільного, а також на телеканалі та сайті Суспільне Спорт.

Текстова онлайн-трансляція матчу Ірак – Україна буде доступна на нашому сайті.

Прогнози букмекерів на матч Ірак – Україна

Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають збірну України. На перемогу "синьо-жовтих" можна поставити з коефіцієнтом 1,84. Нічия – 3,65. Виграш Іраку – 5,40.

Чоловічий футбольний турнір Олімпійських ігор 2024 року триватиме від 24 липня до 9 серпня в семи містах Франції: Парижі, Марселі, Ліоні, Бордо, Сент-Етьєні, Ніцці та Нанті.

Після матчу з Іраком підопічні Ротаня у другому турі 27 липня у Сент-Етьєні зіграють з командою Марокко. Завершать груповий раунд українці 30 липня матчем у Ліоні зі збірною Аргентини.

До плейоф вийдуть дві найкращі команди кожного квартету. Якщо "синьо-жовті" зможуть пробитися до чвертьфіналу, то позмагаються там з представником групи А (Франція, США, Гвінея, Нова Зеландія).

Згідно з регламентом, у футбольному турнірі Олімпіади можуть узяти участь гравці, які народилися після 1 січня 2001 року. Кожній команді було дозволено внести до заявки лише трьох виконавців, які старші цього віку.

Раніше стала відома заявка збірної України з футболу на Олімпіаду-2024.

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