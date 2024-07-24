Ірак – Україна: онлайн-трансляція матчу футбольного турніру Олімпіади-2024

Текстовий репортаж першого в історії поєдинку збірної України з футболу на Олімпійських іграх.

У середу, 24 липня, збірна України зіграє проти команди Іраку в матчі першого туру футбольного турніру на Олімпіаді-2024.

Поєдинок відбудеться у Ліоні на стадіоні "Парк Олімпік Ліонне". Зустріч розпочнеться о 20:00 за київським часом.

Для нашої футбольної збірної це буде перший в історії матч на Олімпійських іграх. Право виступити на Олімпіаді-2024 "синьо-жовті" отримали завдяки тому, що молодіжна збірна України (U-21) дійшла до півфіналу Євро-2023.

Крім України та Іраку, у групі B також змагатимуться Аргентина та Марокко, які 24 липня зійдуться в очному поєдинку стартового туру. Початок – о 16:00 за київським часом.

Після матчу з Іраком українці 27 липня у Сент-Етьєні зіграють з командою Марокко. Завершать груповий раунд підопічні Руслана Ротаня 30 липня поєдинком у Ліоні зі збірною Аргентини.

До плейоф вийдуть дві найкращі команди з кожного квартету. Якщо "синьо-жовті" зможуть пробитися до чвертьфіналу, то позмагаються там з представником групи А (Франція, США, Гвінея, Нова Зеландія).

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу між олімпійськими збірними України та Іраку.