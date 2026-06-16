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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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108
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2 хв

Іран і Нова Зеландія розійшлися бойовою нічиєю в стартовому турі ЧС-2026

Упродовж гри новозеландці двічі виходили вперед, але не втримали переможний результат.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Іран — Нова Зеландія

Іран — Нова Зеландія / © Associated Press

Збірні Ірану та Нової Зеландії розійшлися бойовою нічиєю в матчі першого туру групи G чемпіонату світу-2026 з футболу. Поєдинок на "SoFi Stadium" в американському Інглвуді завершився з рахунком 2:2.

Уже на 7-й хвилині зустрічі новозеландці відкрили рахунок — Елайджа Джаст відзначився голом з передачі Кріса Вуда.

Іран — Нова Зеландія / © Associated Press

Іран — Нова Зеландія / © Associated Press

Іран — Нова Зеландія / © Associated Press

Іран — Нова Зеландія / © Associated Press

На 32-й хвилині іранці відповіли точним ударом Раміна Резаеяна. Тож перший тайм команди закінчили за паритету в рахунку.

Іран — Нова Зеландія / © Associated Press

Іран — Нова Зеландія / © Associated Press

Після перерви Нова Зеландія вдруге за матч вийшла вперед — на 54-й хвилині Джаст зіграв у стінку з Вудом і оформив дубль, розстрілявши воротаря суперника.

Іран — Нова Зеландія / © Associated Press

Іран — Нова Зеландія / © Associated Press

Однак втримати переможний результат океанська збірна не зуміла. На 64-й хвилині Мохаммад Мохебі ударом головою завершив подачу з правого флангу від Резаеяна та вирвав для іранської команди нічию.

Іран — Нова Зеландія / © Associated Press

Іран — Нова Зеландія / © Associated Press

  • В іншому матчі стартового туру групи G збірні Бельгії та Єгипту також не визначили переможця — 1:1.

  • У другому турі Іран 21 червня зіграє з Бельгією, а Нова Зеландія 22 червня позмагається з Єгиптом.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998-го до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
108
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